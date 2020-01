LA POLEMICA

VENEZIA Il sindaco, l'altro giorno, aveva dato loro, in sostanza, dei «vigliacchi». Per non essersi messi al servizio della città, come gli aveva proposto un anno e mezzo fa, per riparare allo sfregio dei leoncini imbrattati. «Non si sono più fatti vedere» aveva accusato Luigi Brugnaro in un discorso a ruota libera su gioventù, educazione, senso di responsabilità. In realtà i due giovani citati dal sindaco, che sono ancora sotto inchiesta per quel danneggiamento, la richiesta per essere ammessi alla prova per prestare un servizio di pubblica utilità l'avevano presentata già nel gennaio dell'anno scorso, ma devono aspettare la necessaria autorizzazione di un giudice.

«I ragazzi non sono spariti, stanno solo subendo i tempi della giustizia italiana» precisa il loro legale, l'avvocato Tiziana Nordio, piuttosto infastidita dai toni usati da Brugnaro: «Se il sindaco deve fare campagna elettorale si scelga un altro capro espiatorio. Tra l'altro, in Comune non ho certo trovato porte aperte, ma nemmeno spiragli, per trovare un servizio da far fare ai miei clienti. E ci siamo dovuti rivolgere alla Caritas diocesana».

LA RICOSTRUZIONE

In una nota, il legale precisa poi i passaggi di questa vicenda, iniziata a fine settembre 2018, quando il gruppetto di giovani universitari imbrattò i leoncini, dopo una serata alcolica. Sotto inchiesta sono rimasti in tre. Nordio assiste i due che incontrarono Brugnaro, dopo i fatti, per scusarsi. «Subito dopo l'incontro con il sindaco, al quale ho avuto il piacere di essere presente, mi sono recata a colloquio col pubblico ministero per avere un parere preventivo sulla richiesta di messa alla prova - ricostruisce l'avvocato -. Tale richiesta prevede, appunto, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità nonché il risarcimento del danno. Il pm ha subito espresso parere favorevole invitandomi a presentare subito la richiesta. Provvedevo al deposito già in data 19 gennaio 2019, quindi a pochi mesi dai fatti».

LA PROCEDURA

A giugno, però, arriva il rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, vista la «gravità del fatto». «Ora l'istanza può essere ripresentata solo innanzi al nuovo giudice» spiega l'avvocato che attende la fissazione dell'udienza. Nel luglio scorso la Procura ha inviato l'avviso di chiusura delle indagini, confermano anche il suo parere favorevole rispetto ad una messa alla prova dei giovani. «Siamo, dunque, in attesa di una data d'udienza in modo da poter chiedere nuovamente il percorso risarcitorio riparativo - conclude l'avvocato -. I miei clienti non si sono sottratti a nulla, non sono scappati, e intendono svolgere i lavori di pubblica utilità, esattamente come hanno affermato, e riparare al danno cagionato. Sono solo rientrati nelle rispettive città perché hanno concluso il loro corso di studi».

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA