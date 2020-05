Una lettera aperta al sindaco Brugnaro e all'assessore Boraso per manifestare la propria rabbia. La scrive la lettrice Silvia Scarpa dopo una giornata «di ordinaria follia» per raggiungere il lavoro da Mestre a Venezia. «Mi sono alzata prima del canto del gallo per evitare intasamenti nei mezzi pubblici - afferma Scarpa - Alla fermata Parco di via Rielta eravamo già in 4 alle 6.40. Sull'autobus 24 alle 6.44 c'erano già 6 persone. Alle due fermate successive sono salite 6 e 8 persone. Poi altre 8, e così via fino ad arrivare al quartiere Pertini dove l'autobus era praticamente pieno con circa 20 persone in piedi più quelle sedute». A quel punto qualcuno ha chiesto all'autista di non far salire più nessuno. «La risposta del conducente - racconta ancora la lettrice - è stata: Signora, apro le porte e faccio scendere chi non vuole restare. La gente allora gli ha intimato che doveva saltare le fermate. Ma alla fermata Pertini l'autobus ha fatto nuovamente stop e sono salite altre 6 persone». Dopo, il caos, stando alla testimonianza di Scarpa. Chi urlava contro le persone che salivano, le quali si giustificavano dicendo che non potevano restare a terra altri 20 minuti, quindi crisi isteriche del tipo Lei mi stia distante almeno un metro e non si avvicini..., chi scattava foto e altri che si stizzivano per la violazione della privacy. «Sono arrivata a Venezia e finalmente ho tirato un sospiro di sollievo sempre con la mascherina - conclude - E' chiaro che la linea 24 (come altre) va rinforzata. Non è pensabile che alla riduzione del 70% della capienza di un autobus, l'Actv risponda con una riduzione delle corse ordinarie del 50%».

