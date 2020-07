VENEZIA Quattro nuovi casi che però si bilanciano con due dimissioni dall'ospedale di Dolo. E ancora nessun nuovo decesso, con la conta che rimane ferma a 307 dal bollettino delle 17 di lunedì scorso, quando la Regione aveva registrato quella che (finora) è l'ultima croce veneziana del coronavirus. In sostanza è tutto qui il nuovo resoconto giornaliero sul fronte Covid-19 nell'area metropolitana di Venezia. Scendendo nello specifico, nelle ventiquattr'ore fotografate da Azienda Zero - dalle 17 di martedì alle 17 di ieri - ci sono quindi stati quattro nuovi casi di tamponi positivi che portano il conto totale a 2.800 contagiati dall'inizio della pandemia, fissato per il Veneziano all'1.30 del 22 febbraio, più di cinque mesi fa. I pazienti ricoverati sono 3 (2 nel reparto di Malattie infettive di Dolo e 1 nell'ospedale di comunità Centro Nazareth), cioè due in meno rispetto ai 5 con cui si era chiusa la giornata di martedì. Gli attualmente positivi sono 113 mentre risalgono a 261 le persone in isolamento fiduciario, tre delle quali in quarantena perché positive al virus mentre tutte le altre sono in isolamento da contatto. A certificarlo è il report delle 8 di ieri mattina compilato dalla Regione che fa l'analisi di tutti i casi di isolamento. Come detto restano ancora fermi a 307 i decessi e i negativizzati virologici (cioè i guariti) sono 2.380.

