BELLUNO Quattro morti nelle ultime 24 ore, tra cui un uomo di 66 anni. Si allunga la lista delle persone che perdono la vita negli ospedali. Con o a causa del covid. È questo, adesso, il dato più forte. Se i contagi e i ricoveri sono più o meno stabili, con qualche eccezione in alcuni comuni della provincia, i decessi crescono. E anche velocemente. Ieri sono morti quattro pazienti covid: un 83enne che si trovava in Rianimazione a Feltre e un 66enne, una 75enne e un 79enne che erano ricoverati rispettivamente in Rianimazione (i primi due) e Geriatria covid a Belluno. Le loro età non passano inosservate. Perché se per la maggior parte delle volte a morire sono gli anziani, non è più così raro trovare anche sessantenni e settantenni. I nuovi positivi sono 154, 3856 gli attualmente contagiati. I ricoverati sono 163. Sono otto le persone in condizioni gravissime ricoverate nelle Terapie intensive di Belluno e Feltre. In totale i pazienti covid nei due ospedali principali, San Martino e Santa Maria del Prato, sono 106. Quanto agli ospedali di comunità sparsi sul territorio ci sono 5 persone positive ad Alano, 14 a Feltre, 13 a Belluno, 12 ad Agordo e 13 ad Auronzo. Da oggi sarà riattivato dall'Usl 1 Dolomiti il drive in località Taiarezze, ad Auronzo di Cadore, per effettuare i tamponi agli alunni e insegnanti delle scuole primarie di Auronzo, San Nicolò, San Pietro, Dosoledo e a una classe delle superiori di Comelico Superiore. «Ringrazio l'azienda sanitaria di questo servizio ha fatto sapere il sindaco Tatiana Pais Becher Ma auspico che l'Usl Dolomiti accolga la mia proposta, inviata per iscritto al direttore Rasi Caldogno lo scorso 6 novembre, di attivare il servizio anche per tutti i cittadini di Auronzo e del Comelico che abbiano la necessità di sottoporsi al tampone. Sarebbe importantissimo per le nostre comunità avere un punto di riferimento più vicino rispetto a Tai e a Belluno». Urgenza dettata anche dall'elevato numero di casi che i due comuni registrano ogni giorno. Peggiora la situazione a Cesiomaggiore: più di 60 casi e circa una trentina di persone in isolamento fiduciario. «La situazione sta rapidamente peggiorando ha chiarito il primo cittadino Carlo Zanella Dall'elenco di nominativi che mi manda l'azienda sanitaria vedo che ci sono interi nuclei familiari contagiati. La trasmissibilità è altissima. Mi raccomando di usare sempre la mascherina per tutelare tutti ma soprattutto gli anziani». Aumentano i positivi anche in casa di riposo con una ventina di ospiti contagiati e alcuni operatori sanitari in quarantena. «Esprimo la mia vicinanza a tutte le persone positive ha concluso Zanella Hanno sintomi lievi ma questo non ci può far stare tranquilli. Ne basta uno con sintomi gravi per far precipitare la situazione». A Cortina d'Ampezzo i casi rimangono stabili a 124 ma schizzano a 46 le persone in isolamento domiciliare (+20). «La curva del contagio risulta stabile ha rassicurato il sindaco Giampietro Ghedina L'augurio è che nei prossimi giorni continui la discesa. Ricordo nuovamente il rispetto delle regole: distanziamento, igiene frequente delle mani, evitare gli incontri non strettamente necessari, osservare l'obbligo della mascherina». Il primo cittadino di Valle di Cadore, Marianna Hofer, sta ancora aspettando l'esito del tampone. «Continuo a caricare la pagina ma non compare niente ha spiegato ieri sera Ho fatto mezz'oretta di cyclette ed è andata bene ma ogni tanto continuo a sentire la testa ovattata». I positivi a Valle sono 32 (-2) con 13 persone in isolamento. «È un numero destinato a salire ha concluso Hofer Conosco persone che si sono positivizzate e che ancora non compaiono nell'elenco dell'usl».

