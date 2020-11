Nelle ultime 24 ore sono state 186 le persone individuate come positive al Coronavirus in provincia di Belluno. Le persone attualmente positive nel Bellunese sono 4.756. I ricoverati covid positivi nelle strutture di competenza di Usl 1 Dolomiti sono 204 (+1) dei quali 11 (come ieri) in terapia intensiva e 65 negli ospedali di comunità. La pressione sulle strutture ospedaliere quindi rimane molto alta. Dei 204 pazienti ricoverati, che stanno combattendo con il virus 7 sono in terapia intensiva e 66 (+2) in area non intensiva all'ospedale San Martino di Belluno; 4 in terapia intensiva e 55 in area non intensiva all'ospedale di Feltre; 7 all'ospedale di Comunità di Agordo; 11 a quello di Agordo; 7 in quello di Alano; 14 ad Auronzo, 18 in quello di Belluno e 15 a Feltre.

Nelle ultime 24 ore negli ospedali della provincia ci sono stati altri quattro decessi di persone covid positive. Un numero purtroppo nella media degli ultimi giorni. I decessi hanno riguardato una donna di 81 anni ricoverata all'ospedale di comunità di Agordo, un uomo di 89 anni ricoverato in Pneumologia a Belluno, una donna di 77 anni ricoverata in Malattie Infettive a Belluno, un uomo di 83 anni ricoverato in Pneumologia a Belluno.

I consigli dell'Usl su come evitare il contagio sono quelli di sempre: attenersi alle regole, al distanziamento sociale e all'uso della mascherina. Evitare gli assembramenti, lavarsi frequentemente le mani ed evitare contatti ravvicinati con le altre persone.

