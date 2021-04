Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Quattro morti e 134 nuovi contagi, ma anche 15 ricoveri in più. Questi, i numeri del bollettino di Azienda zero per la giornata di ieri in provincia. Il numero dei nuovi positivi coincide esattamente con quello di domenica, mentre con questi altri quattro decessi il computo totale delle vittime sale a 1.913 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono adesso 3.887, mentre in totale fanno 65.744, i negativizzati totali 59.944....