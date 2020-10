LA GIORNATA

BELLUNO Altro importante aumento di casi positivi, nella giornata di ieri, in provincia: tanto da toccare complessivamente quota 300. Un dato che non si registrava dalla metà di marzo. Una considerevole percentuale riguarda la parte alta, con il sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becher, che parla di una situazione che sta «diventando allarmante per tutto il Cadore» e lancia un accorato appello ai giovani affinché rispettino le semplici regole anticovid. E cresce anche il numero degli alunni in quarantena: oltre alle solite classi in allerta per un alunno positivo, tra queste anche una quinta liceo del Renier di Belluno, ieri si è proceduto a chiudere l'intero convitto maschile annesso all'Istituto professionale alberghiero di Longarone. La misura è stata necessaria perché 3 studenti e un insegnante sono risultati positivi. Insomma sono giorni in salita per la scuola, dove i casi positivi sembrano tutti di importazione. Anche perché i rigidi protocolli, previsti in ogni sede ed osservati scrupolosamente, non lasciano ampi spazi di margine alla diffusione del virus. Tuttavia dal bollettino che registra quotidianamente la situazione tra i banchi emergono nuove classi isolate.

IL NUOVO PROTOCOLLO

È stata la Usl ieri a spiegare quello che era accaduto all'alberghiero di Longarone, dove nemmeno le nuove regole più blande che non prevedono chiusure con un solo caso, hanno evitato la quarantena. «In seguito all'effettuazione di tamponi, per la verifica dei contatti di due casi positivi, all'alberghiero di Longarone - dice l'Usl -, è stata riscontrata un'ulteriore positività tra uno studente e una in un insegnante. Di conseguenza l'intero gruppo di studenti è stato posto in quarantena e chiuso il convitto maschile annesso». Potrebbe andare diversamente invece per la quinta del Renier di Belluno. Stamattina le lezioni verranno sospese per la sola classe per consentire lo screening con test rapidi, scattati per la positività di una studentessa. Se tutti gli altri saranno negativi le lezioni riprenderanno.

IL BOLLETTINO

Ieri, il giornaliero aggiornamento del Dipartimento di prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti ha rilevato che, nelle precedenti ventiquattro ore, sono state riscontrate 65 nuove positività di cui 12 riferite ai tre noti comuni del Comelico e 38 ad altri comuni vicini del Cadore e dell'Ampezzano, «definendo, pertanto, un focolaio a cerchi concentrici con probabile origine comune». Le molte positività riportate derivano dall'intensificazione dei test eseguiti su contatti di caso identificati mediante il tracciamento accurato, per buona parte di asintomatici o paucisintomatici, già quarantenati. Sul piano delle refertazioni, il laboratorio di microbiologia del nosocomio del capoluogo sta processando circa mille tamponi molecolari al giorno. Una mole di lavoro, per la quale è stato attivato un supporto, per la lettura dei test, presso l'Azienda ospedaliera di Padova.

GLI APPELLI

Intanto si moltiplicano gli appelli al rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. L'altra sera è intervenuta, tramite la propria pagina Facebook, la sindaca di Auronzo. «Personalmente afferma Tatiana Pais Becher esprimo la mia vicinanza e quella dell'amministrazione comunale ai nostri cinque concittadini che sono risultati positivi (per due di loro è stato necessario il ricovero) e ai dieci che si trovano in isolamento fiduciario, in quanto contatti stretti di persone positive. La situazione sta divenendo allarmante in tutto il Cadore, con un aumento dei contagi soprattutto tra i giovanissimi. Faccio appello a voi ragazzi, seguite le regole: indossate la mascherina, igienizzate le mani, mantenete la distanza di sicurezza, evitate gli assembramenti».

