Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONFINDUSTRIAVENEZIA Anche Venezia alla Fiera mondiale delle tecnologie per l'industria e la subfornitura. Per la prima volta saranno quattro le aziende metalmeccaniche del territorio a partecipare all'Hannover Messe 2021, che si terrà dal 12 al 16 aprile in versione completamente digitale. Tra gli oltre 1.700 espositori, di cui un centinaio italiani, il Veneto esordirà alla kermesse con una collettiva di nove aziende, quattro delle quali...