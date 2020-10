Quattordici casi di positività alla scuola media Brunetti di Porto Tolle. Troppi e con l'isolamento cui sono costretti pure i docenti, sarebbe impossibile fare didattica.

Ne è venuta così la decisione presa ieri, che sarà formalizzata oggi, di chiudere la scuola fino a mercoledì 28. Il sindaco Roberto Pizzoli, sentita anche l'Ulss 5, ma soprattutto d'intesa con la dirigente Silvana Rinaldi, ha scelto la strada della chiusura della media fino alla data detta per le ragioni sopra esposte, ossia il garantire la sicurezza sanitaria di tutti e allo stesso tempo ovviare alla carenza di insegnanti dovuti all'isolamento cui si trovano sottoposti alcuni di loro.

I controlli sui ragazzi, i docenti e il personale Ata, nella tenda allestita dalla Protezione civile sul piazzale del palazzetto dello sport, sono stati fatti tramite i test seriologici e dove è stata riscontrata la positività, si è proceduto con i tamponi. Da questi sono arrivati i nove ulteriori casi di presenza del coronavirus, che si sono aggiunti a quelli riscontrati il primo giorno, per un totale di 14.

Tutto è partito, però, dal tampone che aveva fatto un ragazzino prima di un'operazione e che avrebbe contratto l'infezione in famiglia. Da qui è partito l'allarme per la scuola.

