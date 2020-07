TUTTO BLOCCATO

SEDICO Un cantiere sulla provinciale agordina blocca il traffico alle 8 di mattina. Un operatore turistico che sta riaprendo il sito di Candaten, chiuso dopo il ciclone Vaia sbotta: «Rallentando un'arteria così importante di sabato, non si fa turismo. Serve attenzione per chi arriva in provincia e per gli operatori turistici». Dopo aver avvisato la Polizia stradale, gli agenti hanno contattato il gestore della strada che è intervenuto e il traffico ha cominciato a defluire.

LA SEGNALAZIONE

A segnalare l'accaduto ci ha pensato Franco Roccon, che insieme a Manlio Doglioni, stavano sistemando il punto ristoro di Candaten, in comune di Sedico. A maggio, infatti, il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi ha emesso un bando per la gestione del sito, che se l'è aggiudicato la società agricola Venice Dolomiti con sede a Feltre. Candaten, rimasto chiuso dai tempi di Vaia, dell'autunno 2018, solo quest'anno torna in funzione.

LA STRUTTURA

Parliamo di 22 postazioni fuoco e una quarantina di tavoli, con la possibilità di ospitare circa un'ottantina di persone. Il sito aprirà il 25 luglio tutti i giorni fino alla fine di agosto e poi i fine settimana, su prenotazione. Un luogo ideale, soprattutto in tempi di Covid, in quanto l'attività si sviluppa all'aria aperta in una zona che è stata ben ripulita dopo il ciclone Vaia e che è tornata agli antichi splendori. Ovviamente è consigliata la prenotazione, i riferimenti si trovano nel sito del Parco. Ieri mattina, di buon'ora, i due gestori avevano organizzato di completare la sistemazione dell'area.

DICIOTTO MINUTI A CHILOMETRO

«Ci ho messo 55 minuti dal Mas a Candaten, per percorrere tre chilometri spiega Franco Roccon -. La causa era un cantiere, penso per la fibra ottica, segnalato con un semaforo a senso unico alternato al La Stanga. Ho chiamato la polizia stradale, che ha avvisato subito Anas per liberare il cantiere con il traffico, che solo verso le dieci ha cominciato a defluire. Non si può far turismo in questo modo, tra l'altro dopo un periodo che il Covid-19 ha reso molto più difficile per chi opera nel settore turistico». Roccon fa notare che «non si possono creare sette chilometri di coda, per un cantiere lungo tre. Si creano disagi a migliaia di persone per agevolare un'impresa. Sono lavori che, nel fine settimana, in una zona vocata al turismo, sarebbero da disciplinare meglio. Ci massacriamo per portate turisti nel Bellunese. E poi non si fa attenzione agli operatori locali». Per fortuna la Polizia stradale è intervenuta subito, chiamando il gestore della strada cosicché avvisasse chi stava operando. «Una cosa è certa, non si deve arrivare a chiamare la stradale, ci dovrebbe essere una disciplina a monte».

Federica Fant

