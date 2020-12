POSITIVI 123 OSPITI SU 140

Aumento esponenziale di casi positivi nel Centro Servizi Anni Sereni, residenza assistenziale polivalente di via Ronchi a Scorzè. Dagli 80 casi della settimana scorsa si è passati ora, dopo i tamponi di questa settimana, all'ultimo allarmante bollettino di giovedì sera: 123 contagiati su un totale di 140 ospiti. E purtroppo aumentano anche i decessi.

Con i tre che si sono contati la sera di giovedì 17, sono in totale 9 le persone che hanno perso la vita dal febbraio di quest'anno, e che risiedevano all'interno della struttura di via Ronchi. Come ha riferito il sindaco di Scorzè nella casa di riposo stazionano continuamente i medici dell'Ulss 3 con tutte le attrezzature necessarie per fare gli esami di diagnostica all'interno della struttura, tra cui le ecografie, e soccorrere le persone che dovessero presentare sintomi di aggravamento.

Con le morti della casa di riposo sono ormai saliti a 17 i decessi dovuti al Covid dall'inizio della pandemia e registrati dall'Ulss 3 nel comune di Scorzè, un territorio che comprende 4 frazioni per una popolazione di circa 19mila abitanti (si deve comunque tener conto che tutti gli ospiti, una volta entrati in Anni Sereni, prendono la residenza a Scorzè in via Ronchi anche se provenienti da altri comuni).

In totale, compresi i positivi del centro assistenziale, salgono così a 409 i casi di coronavirus acclamati sin dall'inizio di quest'anno. Somma che annovera anche i tamponi che sono stati effettuati e che si possono effettuare in auto al box allestito in piazzale Donatori di sangue, il cosiddetto drive-through o drive-in gestito direttamente dal personale dell'azienda sanitaria, in cui è possibile eseguire dal proprio mezzo i tamponi naso-oro-faringei. Bisogna ricordare che al piazzale Donatori di sangue per fare un tampone è necessaria la prescrizione del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta, o in caso di comunicazione del Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) dell'Azienda Ulss nell'ambito dell'indagine epidemiologica in corso. Ad oggi fra i recenti positivi riscontrati e residenti nel comune di Scorzè solo 19 casi hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, mentre i negativizzati dall'inizio della pandemia sono in tutto 492.

