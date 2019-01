Quasi duemila iscritti, più di metà da fuori provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'UNIVERSITÀROVIGO I lavori in partenza lunedì per la rifunzionalizzazione e il restauro di palazzo Angeli, realizzeranno, insieme al recupero del valore storico e artistico del palazzo, anche il progetto di destinare l'immobile all'uso come sede universitaria staccata dell'università di Ferrara. Con il ConsorziouUniversità Rovigo, l'ateneo estense ha attivato due corsi: la laurea magistrale in Giurisprudenza e il dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea.Complessivamente, l'offerta didattica del Cur conta nove corsi nell'attuale...