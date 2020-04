LE CIFRE

MESTRE Quasi duemila imprese rischiano l'estinzione. È questo il dramma vissuto oggi dalle artigiane e dagli artigiani dell'area metropolitana che lavorano nel settore benessere ed acconciatura. Il prolungamento del loro lockdown continua infatti a tenere chiusi i saloni d'estetica, i barbieri e i parrucchieri, mentre sottotraccia rischia di dilagare l'abusivismo. «Si tratta di un universo di piccole e micro imprese allo stremo - commenta il presidente della Confartigianato Metropolitana Salvatore Mazzocca - su cui l'incapacità del governo s'è accanita, elevandole quasi a capro espiatorio di questa ripartenza economica oramai inderogabile».

Intanto, per la stragrande maggioranza di queste attività gli aiuti economici non arrivano, «sembrano irraggiungibili, viste le difficoltà burocratiche che non vengono semplificate». Mazzocca attacca il premier Conte che, «invece di ascoltare le proposte per la riapertura in sicurezza, annuncia la proroga della chiusura totale fino a giugno». Confartigianato la definisce «una follia, perché tenere ancora chiuse queste attività significa farle deliberatamente fallire», e si domanda «come si può pensare che una azienda di questi settori, che quando è di medie dimensioni al massimo ha un paio di dipendenti, possa avere le riserve per continuare a onorare stipendi, affitti, scadenze e fornitori rimasti in sospeso, senza incassare un centesimo da mesi».

Tradotto in numeri, il dramma economico per la categoria, in virtù dell'effetto combinato di mancati ricavi, spese da sostenere e lavoro rubato dalla concorrenza sleale degli abusivi, ha causato nei mesi di marzo, aprile e maggio una perdita stimabile in 12 milioni di euro, pari a un danno, calcolato per i 1.273 acconciatori e i 533 operatori del settore, di oltre 6.800 euro pro-capite nel trimestre. «E tutto questo aggiunge la presidente metropolitana del Settore benessere Catia Pasqualato - mentre l'altra sera alla televisione ho visto Conte, con la tinta apposto e i capelli ben in ordine, annunciare un ulteriore periodo di chiusura. Ci sono precisi protocolli operativi che abbiamo presentato per riaprire in sicurezza, come le prestazioni solo su appuntamento con una persona alla volta, la sanificazione costante dei luoghi, i dispositivi di protezione da indossare, eppure si sono accaniti su di noi, bloccandoci ancora, levandoci tutto. Dopo il diritto di lavorare, ci hanno tolto anche quello di vivere dignitosamente, perché senza incassi ormai da mesi, con mutui, scadenze e bollette da pagare, per chi viveva di questo lavoro adesso sopravvivere diventa sempre più difficile». (l.bag.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA