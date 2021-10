Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANDAMENTOPORDENONE E UDINE Quasi duecento contagi in più rispetto alla scorsa settimana. Il Friuli Venezia Giulia paga la situazione che si è venuta a creare in provincia di Trieste e che ora inizia a toccare anche il Goriziano. Per la seconda settimana consecutiva si rialzano i nuovi casi, ma stavolta lo fanno in modo deciso: nei sette giorni precedenti erano stati 511 mentre con la rilevazione di ieri pomeriggio si è arrivati a quota...