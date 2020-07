IL PIANOLE

BELLUNO Quasi 50 cantieri sulle strade bellunesi, 4 solo in 6 chilometri della 51 d'Alemagna all'entrata di Cortina. Una vera rivoluzione per la viabilità bellunese, resa possibile dai grandi eventi e dai conseguenti investimenti milionari.

I PROGETTI

Il piano completo delle infrastrutture che Cortina realizzerà per i Mondiali di sci alpino 2021, varato il 14 dicembre 2017, comprendeva opere per 95 milioni 565mila euro. Allora si prevedeva un complesso di una ventina di interventi, da realizzare prevalentemente nel corso del 2019. Alla fine i Mondiali di sci 2021 di Cortina hanno portato in dote 400 milioni di euro, destinati all'infrastrutturazione della provincia, mentre le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina ne porteranno altri 325, già finanziati dalla legge di Bilancio 2020. Se poi aggiungiamo i circa 300 milioni destinati all'elettrificazione in atto delle linee ferroviarie bellunesi, allora la quota supera il miliardo.

LO STATO DELL'ARTE

I tempi per le infrastrutture da riqualificare in vista del 2021 sembravano allungarsi ma si arriverà in tempo, come ha dichiarato qualche giorno fa Claudio Andrea Gemme, presidente di Anas e commissario di governo per la viabilità per i Mondiali di Cortina 2021. Dei 38 interventi in programma 22 sono stati completati, aveva spiegato il presidente di Anas, e per i 16 restanti sono terminate le procedure di affidamento e i lavori sono in corso. «Ho costituito - aveva detto - un gruppo di lavoro dedicato esclusivamente allo sviluppo del Piano che da anni lavora in sinergia su tutti gli aspetti di avanzamento, sia amministrativi che tecnici. Ci lavoriamo a tempo pieno, proprio per arrivare a completare gli interventi entro i tempi fissati inizialmente». Lo aveva garantito anche nel caso venissero confermati i Mondiali per il 2021, come poi è accaduto.

LA RIVOLUZIONE

Stanno procedendo a passo spedito in questi giorni gli interventi di miglioramento funzionale della statale 51 di Alemagna nei pressi di Longarone: un intervento che dopo i lavori permetterà di risolvere un punto nero della viabilità bellunese, che vivrà poi una nuova era. L'intervento è da attuarsi in otto stralci funzionali, alcuni dei quali già affidati alle ditte esecutrici prima dell'emergenza Covid-19. Ma le quattro attesissime varianti Mondiali (Tai di Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore e Cortina) non saranno pronte per la gara iridata. Anas lo aveva chiarito subito, spiegando che le autorizzazioni sono ferme alla commissione Via a Roma.

