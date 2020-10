Altri 47 contagi nel Veneziano. Il bilancio di giornata di ieri conferma, ancora una volta, la curva di ripresa del virus. Attualmente, il totale dei positivi in provincia è di 752. Dall'inizio dell'emergenza, si sono contati 330 deceduti tra i 4.287 contagiati.

I negativizzati (chi, cioè, dopo aver contratto il virus è definitivamente guarito) sono stati 3.205.

Quarantasette i nuovi contagiati, 53 anche le persone attualmente ricoverate negli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima, di cui sei in terapia intensiva (3 a Mestre, 1 a Venezia, 2 a Dolo).

I soggetti in isolamento domiciliare sono 1.837. Di questi, 517 i positivi, 173 i viaggiatori in rientro dalla vacanze e 1.126 i contatti relativi. La settimana scorsa si era verificata la terza variazione più alta di sempre: tra le 17 di mercoledì e la stessa ora di giovedì, nell'arco di tempo fotografato dal bollettino regionale di Azienda Zero, nel Veneziano ci sono stati 91 nuovi casi di positività al Covid-19. Di più ce n'erano stati solamente l'8 aprile (+138 in un giorno) e l'11 aprile (+135 in ventiquattro ore).

A far alzare l'attenzione dei medici sono i numeri sulla terapia intensiva, dal momento che il numero dei ricoverati è sempre stato considerato come uno dei principali indicatori sull'andamento del contagio. Ecco, quei numeri sono saliti in tutta la settimana se si pensa che sette giorni fa c'erano 35 pazienti totali, dei quali solo 3 in Rianimazione. Al momento, invece, l'ulss 4 del Veneto orientale al momento non ha ancora riattivato l'ospedale Covid di Jesolo. Non è nei piani, per ora, ma se dovesse presentarsi la necessità, il dg Bramezza non avrebbe altra scelta.

