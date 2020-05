Continuano a piovere sanzioni anche in fase 2. Stando agli ultimi dati forniti dal Viminale, aggiornati al 5 maggio, Venezia è ancora la provincia veneta con il più alto numero di multe per violazione delle prescrizioni anti Covid. Le persone controllate sono 106.212, di cui 4.691 sanzionate tra multe e denunce. Indagati per aver violato l'articolo 650 del codice penale 1.180 cittadini: ovvero, quelle persone scoperte a violare l'isolamento per ragioni non di urgenza dal 10 al 25 marzo. Dal 26 in poi, invece, il Governo ha deciso di depenalizzare le punizioni, derubricandole a sanzioni amministrative (salate) tra i 400 e i 3mila euro: 3.511 i verbali notificati e che dovranno essere pagati dal 15 maggio in poi (pagamento agevolato entro 30 giorni, contro i 5 previsti solitamente dal codice). Si aggiungono 49 denunce di persone che avevano fornito false generalità o che avevano gonfiato le motivazioni dell'autocertificazione, 19 indagati per aver violato il regime di quarantena (e che rischiano quindi un'imputazione per epidemia colposa), e 172 denunce per altri reati. Controllati anche 136mila locali, di cui 74 sanzionati. In questi giorni, diversi cittadini si sono presentati all'Adico per chiedere di fare ricorso. «Una decina di soci ci hanno già chiesto di intervenire spiega Carlo Garofolini, presidente dell'Adico - Ma siamo costretti a sconsigliare a tutti di procedere così perché si rischia comunque una bocciatura e il raddoppio della sanzione mentre pagando entro 30 giorni si ottiene lo sconto del 30% (di solito da 400 euro si passa a 280)».

