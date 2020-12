IL BOLLETTINO

BELLUNO Ricoveri ancora alti in provincia e appena 66 nuovi positivi. Sono quasi 190 (188 per la precisione) i pazienti Covid ricoverati negli ospedali bellunesi. La maggior parte, come è ormai noto, si trovano nell'area sub-intensiva: sono ben 120. Se ne contano poi 14 nelle Terapie Intensive di Belluno e di Feltre, quindi gravissimi, e altri 54 negli ospedali di comunità della provincia. La pressione sulla sanità bellunese non accenna a diminuire. C'è qualche piccola oscillazione sui dati ma la curva dei ricoveri rimane alta così come quella delle vittime. Non si fermano i decessi infatti. Ieri l'Usl Dolomiti comunicava: «Nelle ultime 24 ore sono morte due pazienti Covid: un'82enne ricoverata nell'ospedale di comunità di Belluno e un 77enne che si trovava in Rianimazione a Feltre.» Da inizio emergenza hanno perso la vita 388 persone. Anziani, per lo più, ma anche molti uomini e donne tra i 60 e i 70 anni. Sul fronte dei nuovi positivi c'è un calo drastico. L'Usl 1 Dolomiti ne ha comunicati solo 66 che portano il totale delle persone che lottano contro il Covid a 4.439. Il dato di ieri rappresenta un'anomalia dovuta probabilmente alle festività natalizie e quindi a un minor afflusso ai drive-in e a una minor operatività del Laboratorio analisi. Nei giorni scorsi, infatti, i nuovi positivi si aggiravano tra i 150 e i 290 casi. La distanza con il dato di ieri è troppo evidente. Nel frattempo, però, continua l'attività dei drive-in. Ieri mattina, dopo la pausa natalizia, si è formata una lunga coda davanti al tendone allestito dall'azienda sanitaria al San Martino.

TRASPORTI PUBBLICI

In questi giorni, causa Covid, saranno sospese alcune corse degli autobus. È l'effetto della zona rossa che ha cambiato gli orari del trasporto pubblico locale. A seguito del decreto legge 172 del 18 dicembre 2020, che integra il quadro delle misure di contenimento del coronavirus, Dolomitibus ha previsto un drastico calo dei mezzi pubblici durante le festività. Calo che si misurerà più facilmente nelle tratte turistiche, solitamente a uso dei villeggianti e degli sciatori. Per questo motivo l'azienda di trasporto pubblico ha chiesto alla Provincia di ridurre alcune corse e nei giorni scorsi il presidente Roberto Padrin ha firmato l'atto che dispone alcune modifiche al servizio extraurbano. Questo non provocherà grandi disagi all'utenza perché da giovedì i giorni torneranno rossi con l'impossibilità di muoversi se non per urgenze di lavoro e di salute. Di fatto, dal 26 dicembre al 6 gennaio sono razionalizzate le linee 1 (Belluno-Agordo), 2 (Belluno-Agordo-Falcade), 3 (Belluno-Agordo-Alleghe-Arabba-Corvara-Colfosco), 9 (Belluno-Calalzo-Perarolo), e 72 (Venezia-Belluno-San Cassiano-Cortina). Le modifiche saranno le seguenti. Linea 72: sospensione delle corse tra Venezia e Belluno e tra San Cassiano, passo Falzarego e Cortina. Linee 1, 2 e 3: sospensione delle corse festive in Agordino. Linea 9: sospensione delle corse festive in Cadore. Resta sospesa anche la linea 41 (Belluno-Vittorio Veneto). «Secondo le stime di Dolomitibus, questi autobus girerebbero a vuoto o quasi durante le festività. Quindi abbiamo dato il via libera alla razionalizzazione fino al 6 gennaio - spiega il consigliere provinciale delegato ai trasporti, Dario Scopel -. Il tema vero, adesso, è organizzare il trasporto scolastico dopo le vacanze di Natale e ci stiamo lavorando con tutti i soggetti interessati, per incastrare l'esigenza dei mezzi occupati al 50% dei posti e l'organizzazione delle scuole, per cui è previsto il ritorno della didattica in presenza al 75%. Il nostro obiettivo rimane quello di assicurare un servizio efficace, puntuale e sicuro». (D.P.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

