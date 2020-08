QUARTO D'ALTINO

Nella notte tra domenica e lunedì, nella zona industriale a Quarto d'Altino è comparsa la scritta niggers go home. L'area è quella di via Primo Maggio, proprio sull'asfalto della stradina che costeggia la Pixartprinting e usata quasi esclusivamente dai lavoratori dell'azienda specializzata nei servizi di stampa. Tutti in Pixartprinting si sono sentiti chiamati in causa e ritengono che la frase sia inequivocabilmente rivolta a quella grande realtà che tra i suoi oltre 700 dipendenti ospita anche tanti lavoratori stranieri.

LA REPLICA

L'azienda, nel rivendicare con orgoglio la sua diversità, ha preparato degli striscioni di risposta da appendere ai cancelli e ha avvisato il sindaco Claudio Grosso e la polizia locale affinché sporgano denuncia. Paolo Roatta, ceo di Pixartprinting Spa, ha condannato le parole: «Sono una manifestazione di ignoranza che va contro i nostri principi e i nostri valori e feriscono e indignano noi tutti - ha scritto in un messaggio che ha voluto condividere anche con tutti i dipendenti: «In Pixartprinting siamo profondamente orgogliosi della nostra diversità che discende dalle 29 nazionalità a cui apparteniamo. Questa diversità è una ricchezza e ci rende unici. Non solo: per noi il concetto di inclusione significa non fare nessun genere di discriminazione di sesso, età, nazionalità, religione, etnia, disabilità, orientamento sessuale o politico». Il concetto è riportato anche negli striscioni all'ingresso: Siamo orgogliosi di accogliere così tante diversità, diversità significa ricchezza.. E ancora Pixartprinting = passione, innovazione, fiducia. Inclusione. Oggi più che mai. Messaggi che non è solo per i lavoratori della ditta, che dà un'occupazione a centinaia di persone residenti a Quarto e nei comuni dei dintorni ma che porta in Italia anche tanti professionisti ed esperti da tutto il mondo, assunti dall'azienda per portare avanti progetti innovativi. «Non possiamo permettere conclude Paolo Roatta che la nostra comunità di riferimento, cioè i nostri dipendenti prima di tutto ma anche i fornitori e gli abitanti di Quarto d'Altino, possano avere dubbi sul fatto che condanniamo con risolutezza pensieri e azioni razziste. Non solo: vogliamo ricordare a tutti noi e a chi ci guarda da fuori, quali sono i valori imprescindibili che guidano i nostri comportamenti in azienda». La scritta ha scatenato anche l'indignazione dei sindacati. «Condanniamo fermante l'atto di intolleranza razzista compiuto questa notte davanti alla sede della Pixartprinting» scrivono i segretari di Cgil e Cisl di Venezia, Ugo Agiollo e Paolo Bizzotto, con i rappresentanti delle federazioni di categoria Slc e Fistel, Marco D'Auria e Mauro Vianello. «È un gesto davvero grave e preoccupante che ci dice chiaramente che l'accoglienza verso gli immigrati è un problema non risolto nella nostra comunità. La nostra provincia si è sempre contraddistinta per la sua cultura civile fatta di vincoli comunitari. Per questo è necessario affermare la cultura dell'uguaglianza contro questi episodi estremisti che creano la paura del diverso da sé, scatenando inutili guerre tra poveri».

I SINDACATI

I sindacati chiedono ai sindaci di Quarto d'Altino, della Città metropolitana e al prefetto di Venezia di attivarsi per evitare che simili episodi si ripetano. «Questo clima di incertezza dovuto al quadro economico post Covid19 si concretizza con la necessità di trovare a tutti i costi un capro espiatorio. Ma l'Italia è stata un paese di migranti, che ha vissuto sulla propria pelle il dramma dell'emarginazione sociale e spesso anche della violenza ed è per questo che la xenofobia non è accettabile».

Melody Fusaro

