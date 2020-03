QUARTO D'ALTINO

Aveva 88 anni e da un paio d'anni si trovava in casa di riposo. Le sue precarie condizioni di salute ultimamente lo costringevano a stare a letto, in una stanza tutta per lui. Uno di quei soggetti fragili di cui si parla tanto in questi giorni, quando gli esperti provano a spiegare quanto sia importante evitare che il coronavirus si diffonda.

Essere venuto in contatto con questo virus è infatti tra le cause della morte di Ernestino Camin, altinate morto sabato all'età di 88 anni. Dopo aver vissuto sempre a Quarto d'Altino, nella frazione di San Michele Vecchio, Camin abitava da un paio d'anni nella residenza Anni Azzurri. Nella struttura lo conoscevano molto bene e da tempo.

Prima di essere trasferito lì, già 86enne, Ernestino si faceva vivo ogni giorno alla casa di riposo, dopo le 17, per andare a trovare la moglie e passare un po' di tempo con lei. Un gesto quotidiano d'amore e dedizione che molti, in paese e anche nella struttura, ricordano con grande tenerezza e che diventa distintivo di quell'uomo e del suo carattere. Ernestino Camin era un imprenditore, aveva la sua ditta di costruzioni, ma chi lo descrive ricorda innanzitutto quanto amasse la moglie e i suoi due figli. Anche il sindaco Claudio Grosso, che da architetto aveva collaborato con Camin, lo ricorda con affetto. «Era una persona splendida - commenta -. Un uomo di carattere e dalla forte personalità. Conosceva bene il suo mestiere ma portava rispetto per tutti, cose d'altri tempi. Lui diceva sempre di essere una persona d'onore e lo confermo: la sua parola valeva come una firma e quando faceva una promessa la manteneva. Era dedito al lavoro ma prima di tutto veniva la famiglia. Era un esempio per tutti».

Dalla residenza Anni Azzurri spiegano che la situazione è sotto controllo. «La persona era stata prontamente ricoverata presso l'Ospedale dell'Angelo - recita una nota -. In costante comunicazione con il Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda Ulss 3 Serenissima, la Direzione della struttura sta supervisionando l'attivazione di eventuali misure di isolamento. La persona risultata positiva al tampone era ospitata in camera singola e non era in possibilità di muoversi dalla camera. Tutto il personale, anche nello svolgimento delle normali attività al di fuori dell'area temporaneamente posta in isolamento, è dotato dei dispositivi di protezione individuale e nelle stanze d'isolamento vengono adottate le procedure previste dall'Oms, Ministero della Salute e Regione. Sono state adottate, e si continuano a garantire, tutte le misure necessarie per cautelare gli ospiti, gli operatori e i cittadini». (M.Fus.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA