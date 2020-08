QUARTO D'ALTINO

All'ora di pranzo, dopo il sopralluogo delle Forze dell'ordine, la scritta era già stata cancellata. La stradina, pur essendo utilizzata quasi esclusivamente da dipendenti, consulenti e clienti dell'azienda, è di proprietà comunale e la Pixartprinting non è potuta intervenire e ha quindi avvisato il Comune, raccomandandosi che scattasse la denuncia. «I vigili sono arrivati subito e poi sono andato lì anch'io, insieme ai carabinieri - spiega il sindaco Claudio Grosso - Il dirigente della Pixartprinting, che era lì insieme ai carabinieri, mi ha chiesto l'autorizzazione a cancellarla e abbiamo dato subito l'assenso. La Pixartprinting è da sempre motivo di orgoglio per il Comune di Quarto. E negli anni il successo si era moltiplicato: solo tra il 2013 e il 2016 i dipendenti erano raddoppiati, passando dai 260 ai 500 e le offerte di lavoro sono continue anche negli ultimi anni».

«REAZIONE AL COVID»

La ditta, che con centinaia di migliaia di clienti era stata inserita nella lista delle cento medie imprese con i migliori fondamentali, non ha mai smesso di mantenere i rapporti con il Comune e di sostenere iniziative e attività benefiche. «Esprimo la mia contrarietà a queste azioni e condanno con forza questi gesti che sono molto gravi - aggiunge Grosso - Io credo che la scritta non sia rivolta alla ditta, con la quale i rapporti sono ottimi, sia a livello di collaborazione per le attività che per ragioni di lavoro, considerando che garantisce un impiego a tantissimi cittadini di Quarto d'Altino». Il sindaco di Quarto collega invece il gesto alla paura e alla tensione generata dal focolaio scatenato all'interno della sede della Croce rossa di Jesolo che ospita alcuni richiedenti asilo: «Credo sia una reazione al periodo che stiamo attraversando a livello nazionale ma anche in paesi molto vicini al nostro, come Jesolo, Casier e Treviso. Non è questo, però, il modo di risolvere il problema. Al contrario lo enfatizza. Sono altre le strade da intraprendere per affrontare questa situazione e certi gesti non aiutano. Ribadisco quindi la mia solidarietà all'azienda, che certamente dà lavoro a tante persone di origine straniera ma anche a tanti cittadini altinati e che negli anni, a prescindere da chi ci lavora, ha contribuito al benessere del nostro territorio. Colpire la Pixartprinting è scorretto». Alla Pixartprinting invece non hanno dubbi che questa sia un'invettiva nei confronti dell'azienda. «La nostra, pur non avendo percentuali altissime di lavoratori stranieri, è un'azienda dalla vocazione internazionale - spiegano da Pixartprinting - Abbiamo ragazzi di colore, alcuni sono stranieri e altri sono italiani. Abbiamo colleghi dal Sud America, dal Nord Africa ma non solo in produzione, nel ruolo di operaio: ci sono persone di diverse etnie in tutti i reparti e tra i dirigenti, per fare un esempio, abbiamo colleghi dall'Argentina, la Tunisia e la Spagna. Questa è la nostra grande ricchezza».

TEAM INTERNAZIONALE

Tanti sono poi gli operatori madrelingua che devono rispondere alle richieste provenienti da tutto il mondo. Proprio di recente nello stabilimento di via Primo maggio, che ospita oltre 700 dei 900 dipendenti totali dell'azienda che è in continua crescita, era stata lanciata un'iniziativa in nome della grande ricchezza e differenza di culture: i manifesti aziendali sono stati ristampati in tutte le lingue delle persone che lavorano o collaborano con l'azienda. Si trovano quindi materiali di comunicazione in italiano, inglese, francese, arabo, cirillico, turco, portoghese, spagnolo e molto altro. Nel frattempo è partito un tam tam che dai lavoratori ha raggiunto anche i sindacati. La speranza in Pixartprinting è che oltre a far presto denuncia ci sia modo di individuare i responsabili, anche se le telecamere di sorveglianza dell'azienda non potranno essere utili, trattandosi appunto di una strada comunale. (m.fus.)

