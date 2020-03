IL FRONTE DEI COMUNI

MESTRE Nel caos di disposizioni nazionali che mettono paletti importanti, lasciando però un difficile margine di autonomia alle realtà locali, ogni decisione dei sindaci, diverse tra comune e comune, è giusta per qualcuno e allo stesso tempo sbagliata per qualcun altro.

A Quarto d'Altino, per esempio, la decisione di chiudere al pubblico gli uffici comunali (eccetto Anagrafe, Protocollo e Suaped) viene contestata dalle minoranze. «La natura del provvedimento - osserva il consigliere cinquestelle Ezio Petruzzi - si configura nel decreto applicabile nei comuni di Zona rossa in cui il Comune di Quarto d'Altino non risulta essere stato inserito. Qualora tale iniziativa sia stata presa a riscontro di casi di Covid 19 all'interno degli uffici, il provvedimento corretto è la quarantena dell'intera struttura. Se non è così vi invito a regolarizzare la funzionalità degli uffici aprendoli al pubblico nelle modalità di prevenzione previste». Osservazioni che trovano d'accordo i consiglieri del centrosinistra Raffaela Giomo, Claudia Ronchin e Roberto Pavan che accusano il sindaco Claudio Grosso di «agire in totale solitudine senza coinvolgere il consiglio, in un momento in cui la collaborazione tra forze politiche dovrebbe essere totale». «La nota che prevede la chiusura al pubblico degli uffici non è firmata dal sindaco. Perché, per esempio, può rimanere aperta l'anagrafe in cui il passaggio dei documenti prevede contatto diretto? Il criterio si basa su errate interpretazioni: non avremmo nulla da eccepire se il sindaco decidesse, sula base di indicazioni da apparati medico/sanitari, di chiudere il Comune ma almeno ci metta al corrente»

LETTERA APERTA

A Spinea il sindaco Martina Vesnaver ha scritto una lettera ai cittadini: «Di fronte all'emergenza che stiamo tutti vivendo, che ci sta costringendo a ridimensionare la nostra quotidianità, dalla scuola al lavoro, allo sport, la cultura e il tempo libero in genere, le nostre relazioni, siamo tutti coinvolti».

Racconta di istituzioni sotto pressione, per la responsabilità nei confronti della comunità. Anche lei convinta di essere di fronte a un eccesso di allarmismo, Vesnaver lancia l'appello alla solidarietà: «Rispettiamo le misure adottate dalle autorità tenendo conto che i tempi non saranno brevi: affrontiamo dunque questa situazione senza inutili allarmismi, paure irrazionali o, peggio, cedere a episodi di intolleranza o discriminazione. Le nostre abitudini vanno modificate, ma non ci è chiesto di annullare qualsiasi attività o movimento».

MESTRINER FUORI DAL CORO

Da Scorzè una nuova prospettiva viene offerta dall'ex sindaco Giovanni Battista Mestriner che fa un annuncio fuori dal coro: «Il sindaco Nais Marcon e l'amministrazione comunale di Scorzè hanno deciso fin dall'inizio dell'emergenza di non comunicare se e quanti casi di coronavirus sono stati o verranno accertati a Scorzè. Questo perché il problema non è comunale e il fatto che ci siano o meno dei casi non cambia nulla: il nostro comune rientra in un territorio più vasto e le persone contagiate ci sono: dobbiamo rispettare le norme igieniche e le precauzioni lo stesso, dobbiamo stare sereni senza scatenare polemiche e false paure tra vicini di casa o al supermercato». E invita i cittadini a smettere di fare gli isterici su Facebook e a preferire una passeggiata sul Dese: «Invece di preoccuparvi degli altri - aggiunge - potreste essere voi stessi contagiati asintomatici. La presenza del virus è ormai accertata da tempo, dobbiamo evitare grossi assembramenti e mantenere regole di pulizia e di comportamento. E dobbiamo vivere con un sorriso questi giorni».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA