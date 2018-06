CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUARTIERE COMMENDAROVIGO L'ex ospedale Maddalena e la Commenda Ovest meriterebbero le terzine del Divin Poeta dal terzo canto dell'Inferno, secondo Flavio Ambroglini. Passando presto dalle citazioni di Dante alla realtà rodigina, però, la sostanza della lettera inviata in redazione ieri dall'ex assessore della giunta di Paolo Avezzù esce dalla letteratura ed entra nell'attualità politica, per chiedere le dimissioni di «chi sta maldestramente amministrando la città in generale e parimenti alla Commenda altri quartieri...