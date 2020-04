QUARANTENA IN STUDIO

BELLUNO Nello studio legale ai tempi del covid 19, senza clienti o udienza in Tribunale. Le impiegate in casa integrazione, il fisso mensile dei collaboratori da pagare ugualmente. Ma l'avvocato Giorgio Azzalini, vulcano di idee, ha sfruttato questo periodo per prepararsi alla sfida delle Olimpiadi 2026. È nata così l'idea di nuovo marchio che traghetta il suo studio al 2026, e lo trasforma nel primo studio legale dolomitico. Diritto alla vetta è pronto per le Olimpiadi. «Il Covid 19 - spiega l'avvocato Giorgio Azzalini, dal suo studio in via Fantuzzi - può confinarci in zone di paura. Cerchiamo invece di cogliere nell'esperienza motivi di cambiamento, guardando al futuro con positività. Noi abbiamo capito dal Covid 19 che: insieme è meglio che soli. Quindi pensare all'avvocato che attorno a sé possa avere degli aiutanti/discepoli sarà diverso dal pensare ad una organizzazione di avvocati». «Abbiamo pensato di comunicare questo cambio di prospettiva e di filosofia del nostro lavoro - prosegue il legale -: non più l'avvocato Azzalini ed i suoi Partners ma qualcosa che accomuni le diverse specialistiche capacità dei professionisti dello studio. Senza udienze, senza scadenze, e quindi con tempo libero per pensare ho dato incarico ad una esperta della comunicazione, Elena De Marchi, padovana, che, con le sue radici pontalpine, ha saputo tradurre i nostri obiettivi in un nuovo brand». «Prima - spiega - è stata individuata la mission dello studio che è stata sintetizzata nel diritto alla vetta: vuol dire che ci occupiamo di diritto, ma che siamo dolomitici, severi ed attenti come gli alpinisti ma al tempo stesso umili ed utili come gli sherpa. Non abbiamo timore nel dire che siamo avvocati di montagna, e quindi diversi dai milanesi: perché essere dei montanari è un valore, anche nel nostro settore». «Il marchio è pronto - conclude -: da oggi non solo Confindustria Dolomiti o Dolomiti Super Sky ma anche Dolomiti Legal per onorare i nostri valori. Nessuno si vergogni degli apparenti limiti di essere dolomitico: non per nulla ci aspettano le Olimpiadi nel 2026. Lasciamo il Covid dietro le spalle e facciamolo diventare una occasione per cambiare, valorizzando ciò che abbiamo (che non è poco)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA