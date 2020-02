Quaranta minuti di terrore a Jesolo per tre donne. Legate, picchiate e rapinate in casa nella prima serata di giovedì. L'incubo si è materializzato all'ora di cena, sotto forma di quattro energumeni. Ad averlo vissuto Palmira Galvan, di 89 anni, sua figlia Marta Veronese, di 60, e Tatiana di 43, la badante dell'anziana, di origine rumena. È successo tra le 19 e le 19.30 nella villetta di via Calvi a Jesolo dove le tre vittime convivono. Bottino ingente: il denaro e i gioielli custoditi in cassaforte. Secondo gli investigatori si tratta di gente esperta: travisati, vestiti di nero, con guanti alle mani e coperture ai piedi per non lasciare impronte. Niente armi, violenti e determinati, comunicavano a gesti. Professionisti che con ogni probabilità hanno agito dopo un sopralluogo. Le tre donne sono rimaste in loro balia per almeno mezz'ora. La badante è stata picchiata al volto e poi legata alla sedia, chiudendole la bocca con del nastro adesivo. Anche l'anziana è stata legata e fatta sedere. Marta, invece, dopo essere stata legata ai polsi, è stata costretta a far strada ai malviventi per portarli alla cassaforte. Anche Marta è stata picchiata al volto. Lei e la badante sono state accompagnate al Pronto soccorso e medicate: la prognosi è di 10 giorni. Sotto choc l'anziana.

