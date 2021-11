Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Francesco GrilloNei prossimi anni, la capacità di trasformare informazione in conoscenza determinerà più di qualsiasi decisione macroeconomica il destino di Paesi, imprese e individui. Non saranno sufficienti montagne di dati per generare benessere per tutti e, però, anche solo per poter partecipare ad una partita così decisiva bisogna essere dotati di una infrastruttura minima fatta di reti e di competenze. Vittorio Colao, il ministro...