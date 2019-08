CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando un errore (altrui) si paga caro: tra documentazione presentata in ritardo (o mai presentata), errori nei calcoli, aliquote sbagliate, modelli 730 smarriti, conti eseguiti male, la lista è piuttosto lunga. In questi mesi, 120 contribuenti si sono rivolti ad Adico per segnalare disagi e situazioni dubbie legate all'operato di alcuni Caf: nel primo semestre del 2019, rispetto a un anno fa, l'incremento è pari al 22%. In particolare, nelle ultime settimane è emersa in massa la questione legata a reddito e pensione di cittadinanza. Da...