Quando il tecnico approfitta delle allieve Due anni fa il caso nel mondo del nuoto

I PRECEDENTIMESTRE Succede nell'età dell'adolescenza, quando si è più fragili e alla ricerca di punti di riferimento. E per chi fa sport, spesso, quella figura finisce per coincidere con quella dell'allenatore. Da qui, possono nascere relazioni illecite. E quello del 40enne mestrino che circuiva le proprie giocatrici di calcio non è esattamente un caso isolato. È il caso, per esempio, dell'allenatore di nuoto mestrino che aveva avuto una relazione con la propria allieva quindicenne. L'uomo, 45 anni, istruttore di una promettente...