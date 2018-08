CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quando il Comune bandisce i concorsi per i vigili urbani capita che si fatichi a raccogliere i candidati sufficienti a coprire il fabbisogno. Ma per un posto da bidello o, meglio, da esecutore scolastico, ci sono migliaia di aspiranti. Dieci sono quelli disponibili nei nidi e nelle scuole d'infanzia del Comune e 3600 erano i candidati fino a venerdì scorso ma, per una proroga dei termini, c'è tempo ancora fino a mezzogiorno del prossimo 4 settembre, quindi è immaginabile che il numero crescerà ulteriormente. D'altro canto il posto è a...