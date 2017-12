Quando cani e cacciatori aiutano a risolvere i misteri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITROVAMENTOÉ stato il furioso abbaiare dei cani su quella scarpata scoscesa a far capire ai cacciatori di Ronmano d'Ezzelino che sotto il terzo tornante di strada Cadorna c'era qualcosa. Non una novità: in Italia come all'estero sono più i cadaveri ritrovati grazie al fiuto dei cani da caccia o di quelli appositamente addestrati, che i corpi sottratti alla terra o al sottobosco dalle ricerche di interi plotoni di volontari. Il caso di Sofiya non fa eccezione, anche se le ricerche erano concentrate in un'area completamente diversa,...