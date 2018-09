Qualità sostenibile, Caorle conquista un altro certificato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAORLEServizi di spiaggia di qualità: grazie al Consorzio Arenili, Caorle è la prima spiaggia dell'Alto Adriatico a disporre di un'azienda dotata della certificazione Iso 13009 Turismo e servizi connessi. Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento della spiaggia. Si tratta di una normativa che rappresenta il riferimento internazionale per gli operatori che gestiscono stabilimenti balneari e che fornisce linee guida per una gestione della spiaggia sostenibile e in grado di offrire servizi di qualità. Per ottenere la certificazione, il...