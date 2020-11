Erano 15 ieri i positivi al Covid a San Vito di Cadore. Ne da notizia l'amministrazione comunale che informa come da una quindicina di giorni i contagi continuino a scendere, facendo ben sperare per il prossimo futuro dopo le lunghe settimane in cui i casi sono prima saliti e poi rimasti stazionari sulle circa 50-55 persone positive.

«Non dimentichiamo ricorda il sindaco Emanuele Caruzzo che abbiamo perso tre nostri compaesani a causa di questa terribile malattia e che abbiamo ancora una persona in terapia intensiva; tutti noi siamo vicini alle famiglie coinvolte e alla nostra comunità, unita nel cordoglio e nella preghiera. Solo con il rispetto delle normative possiamo evitare il peggio e continuare sulla strada del miglioramento su cui il paese sembra già essersi indirizzato da alcune settimane. Tutti noi e voi abbiamo fatto, stiamo facendo e continueremo a fare diversi sacrifici, ma i numeri che scendendo ci fanno ben sperare sono tutti merito vostro. A San Vito il contagio non ha mai raggiunto la magnitudo che oggi si rivela in zone limitrofe come l'Auronzano o il Comelico, dove i positivi raggiungono proporzioni elevate in relazione alla popolazione residente. Siamo particolarmente vicini ai nostri amici di questi paesi, a cui auguriamo di poter presto ottenere un miglioramento. Se da un lato possiamo guardare con fiducia al futuro prossimo, in cui arriverà anche l'arma dei vaccini, continuiamo tuttavia a porre in atto tutte le misure di prevenzione in vigore che abbiamo seguito con successo fino ad ora».

Giuditta Bolzonello

