QUADRILATERO ANTI-COVID

MESTRE L'epidemia si riduce e i Covid Hospital gradualmente ritornano alla normalità, pronti in ogni caso a riattivarsi per ogni evenienza nel caso di un'altra crisi, da molti temuta per l'autunno. Quattro gli ospedali che in provincia sono stati utilizzati per contrastare la grave pandemia scoppiata a fine febbraio: nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima il perno centrale è stato il nosocomio di Dolo, poi l'Angelo di Mestre e Villa Salus; nell'Ulss 4 del Veneto Orientale il riferimento è stato Jesolo. Vediamo cosa è successo complesso per complesso e come per ciascuno si stanno ora riorganizzando reparti e attività sanitarie ordinarie. Peraltro alcuni cambiamenti entrati in vigore in questi mesi diventeranno strutturali, primo tra tutti il pre-triage che, anche quando saranno smantellate le tende da campo, diventerà regola fissa per ogni accesso al Pronto soccorso.

CAPOSALDO A DOLO

Quello di Dolo ha costituito il presidio più importante per l'Ulss 3 Serenissima per la gestione dei malati da Covid-19. Qui, prima dell'emergenza sanitaria, la Rianimazione contava 6 posti letto. Nel momento in cui la Regione Veneto, dando all'ospedale la qualifica di Covid Hospital, ha chiesto il potenziamento dell'Unità operativa, i posti sono saliti a 37, occupando il blocco operatorio nord e sud. L'area per i casi non gravi è stata invece realizzata utilizzando spazi della Medicina, della Pneumologia, della Cardiologia, della Geriatria: in totale un'ottantina di posti letto, di cui ora ne sono occupati sei. Dalla fine di maggio l'intero blocco operatorio nord è tornato alla sua normale destinazione a sala operatoria. I posti letto Covid del blocco sud restano in standby, con la prospettiva di garantire un nucleo in grado di riattivarsi in caso di recrudescenza del contagio. Poco per volta le attività stanno tornando all'ordinarietà: da un mese sono riprese l'attività radiologica, l'attività poliambulatoriale e quella relativa ai prelievi. Poi sono tornati a funzionare i reparti che erano stati sospesi: Medicina Fisica e Riabilitativa ha riaperto agli esterni dopo aver dato supporto ai pazienti Covid-19 che per il contagio spesso sono usciti dalle Terapie intensive molto debilitati. Sono ripartiti anche quelli che hanno le degenze: Chirurgia, con l'attività ambulatoriale e le operazioni; Oculistica, Ortopedia e Urologia che durante l'emergenza si erano appoggiati a Mirano e Chioggia. A Mirano è andato anche il Punto nascite sul cui futuro in questi mesi si è registrata la preoccupazione dei sindaci e delle comunità della Riviera del Brenta che ne temono la definitiva chiusura. L'Ulss, però, garantisce che «riaprirà non appena saranno sciolte le ultime riserve quanto alla sicurezza e all'affievolirsi definitivo dell'emergenza».

A MESTRE

All'Angelo non c'è stato lo stravolgimento che ha avuto Dolo. I pazienti Covid gravi sono stati accolti nella Terapia intensiva, 34 posti letto da marzo, mentre quelli non gravi sono stati accolti nell'area ricavata al secondo piano dell'ospedale, con l'utilizzo di spazi della Pneumologia, della Chirurgia Toracica e delle vicine Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare, per una quarantina di posti letto. Dal 4 maggio l'Angelo ha via via ripreso ad operare regolarmente. L'occasione della pandemia ha previsto anche un piano di riorganizzazione di alcuni reparti: Ematologia andrà al sesto piano; al secondo piano ci saranno la Chirurgia del seno e la Chirurgia plastica; al quinto la Neurochirurgia e l'Ortopedia, e poi la Nefrologia, la Gastroenterologia e la Medicina; sempre al sesto piano ci saranno inoltre l'Otorinolaringoiatria, la Chirurgia Maxillo-facciale e l'Oculistica.

L'ospedale classificato delle suore Mantellate di Pistoia sul Terraglio è stato trasformato in Covid Hospital dal 15 marzo con la classificazione di tutti i posti letto come Malattie infettive per post acuti. I pazienti sono stati accolti su due piani, con la chiusura dei reparti con degenze di Ortopedia, Ginecologia, Chirurgia e degli ambulatori di Gastroenterologia, Cardiologia e Day Surgery. Mezza Medicina è stata spostata al quarto piano a fianco della Riabilitazione. Mentre l'area Covid-19 ospita ancora 10 pazienti, tutti i servizi ordinari sono ora ripartiti a pieno regime.

IL FRONTE DI JESOLO

Il Covid Hospital dell'Ulss 4 è stato quello di Jesolo, chiuso qualche giorno fa con un grande flash mob festivo dei sanitari. Al posto della Dialisi erano stati ricavati 14 posti letto di Terapia intensiva, mentre dove c'era la Riabilitazione ne è stata approntata una settantina di Malattie infettive per post acuti. Se la Riabilitazione è ripartita, la Terapia intensiva resta a disposizione in caso di futura necessità, per cui il servizio di Dialisi è ora svolto all'ospedale di San Donà dove i pazienti vengono trasferiti in ambulanza.

Alvise Sperandio

