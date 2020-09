I NUOVI VENEZIANI

MESTRE É la comunità straniera più numerosa in città, composta da quasi 10mila persone. Un esercito di bengalesi che di fatto tiene in piedi la Fincantieri e gli alberghi di Venezia, ma che gestisce anche decine di negozi e negozietti, bar e ristoranti tra via Piave e Marghera, Mestre e Favaro. «E in cinque anni né il sindaco né gli assessori hanno mai trovato il tempo di incontrarci. Avremmo voluto parlare innanzitutto di sicurezza e poi di integrazione, di scuola e di sanità, promuovere occasioni di incontro tra gli stranieri e gli italiani. E invece Brugnaro ha fatto finta di niente. Come se non esistessimo. Come se non pagassimo qui le tasse. Come se non lavorassimo a dar da mangiare a da bere ai veneziani e ai mestrini. E senza mai alzare la voce. Per questo ci siamo candidati».

Eccoli i due bengalesi neo-candidati nelle Municipalità di Marghera e di Mestre ce n'è un terzo che corre per il Comune. Afay Ali per Mestre e Humayun Abdul per Marghera, rispettivamente 34 e 31 anni, barista il primo e cameriere il secondo, sono in lista con il Pd di Pier Paolo Baretta e maneggiano circa 200 voti, quelli dei bengalesi che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Una minoranza rispetto ad una comunità numerosissima - al secondo posto arrivano i rumeni e moldavi che sono poco meno di 8mila - «che ha solo dato dimostrazione di grande maturità a cominciare dalla mancata reazione agli assalti della baby gang che per anni se l'è presa soprattutto con i negozianti del Bangladesh», ricorda Kamrul Syed, l'ascoltato capo della comunità dei bengalesi.

«RISCHIO RAZZISMO»

Ma Syed è anche il paciere visto che è stato lui a suo tempo a fermare la volontà di reazione di questa comunità sottoposta continuamente ad episodi di violenza e di razzismo da parte della baby gang. «Ma oggi non è cambiato molto e se gli italiani di via Piave hanno paura di spacciatori e violenti, noi abbiamo paura doppia. E a Marghera non è diverso, ci sono zone che proprio è impossibile frequentare dopo una certa ora e noi spesso facciamo le ore piccole per i turni in fabbrica o in albergo. Dopo le 11 di sera a Marghera non ci sono di fatto più autobus e certe zone oltre Sant'Antonio sono infrequentabili dicono Ali e Abdul -. Per questo chiediamo che sia garantita la sicurezza di italiani e stranieri in tutta Venezia e Mestre. Vogliamo poi che ci sia data l'opportunità di far sentire la nostra voce per aumentare la cultura dell'ascolto dell'altro e contrastare il razzismo che sta aumentando ogni giorno che passa. Basta vedere spiega Humayun Abdul che cosa è successo con il volantino che mi è stato attribuito e che era scritto in bangla. Questo è il mio santino e come si vede è scritto in italiano. Ma, a parte il fatto che non vedo lo scandalo che parliamo la nostra lingua, l'attacco che ho ricevuto è di puro stampo razzista. Non abbiamo reagito perchè siamo democratici, ma dire che sono Abdul di Castello o di Cannaregio è un'offesa della quale non ci si rende nemmeno conto. Il razzismo di certe battute dimostra che c'è poca voglia di confrontarsi con gli altri. E noi vorremmo invece che si parlasse concretamente dei problemi degli italiani perchè sono anche i nostri problemi e cioè di sicurezza e di lavoro, di scuola e di sanità, di politica della casa e degli anziani. Le cose sono peggiorate di molto in questi ultimi anni e ci rendiamo conto che intere zone della città sono state abbandonate e noi più di tutti. Insomma, ci candidiamo per dare il nostro contributo a tutta la città visto che di fatto facciamo parte integrante di questa comunità».

Maurizio Dianese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA