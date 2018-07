«Può avere anche effetti letali, servirà la massima prudenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA «Il taser non è un giocattolo, e il suo utilizzo non fa ridere come nelle comiche di mr. Bean». Giampiero Avruscio, angiologo, responsabile dell'Ampo, Associazione nazionale primari ospedalieri per l'Azienda ospedaliera universitaria di Padova, non ritiene affatto innocente la pistola elettrica alla cui sperimentazione il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dato il via.Dottor Avruscio, il taser può rivelarsi realmente pericoloso?«Certamente sì. È sempre un'arma, spara non proiettili ma scariche elettriche. Non si...