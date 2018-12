CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PUNTO NASCITEROVIGO Il reparto di ostetricia-ginecologia dell'ospedale di Adria, è molto vicino alla chiusura. «Abbiamo fatto di tutto per tenere in vita questo reparto - precisa il direttore sanitario dell'Ulss 5 Polesana, Edgardo Contato - Oltre investimenti economici sulla struttura, abbiamo anche provato a promuoverlo tra i vicini paesi del Ferrarese, che hanno anche risposto in maniera positiva. Poi però ci siamo scontrati con il fatto che moltissimi residenti nel Delta del Po anzichè recarsi ad Adria preferiscono andare all'ospedale...