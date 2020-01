PUNTI DI VISTA

BELLUNO Il caso limite è quello di Cinzia Tedeschi che lavora su cinque tavoli, in quattro municipi diversi: Seren, Pedavena, Alano di Piave, Quero Vas. Al calcolo va aggiunta l'Unione Setteville del Basso Feltrino. Di tutti e cinque gli enti si occupa lei. Un segretario per tutti e tutti per un segretario comunale, vien da dire, visto che una volta che si libera la casella trovare un sostituto diventa una missione impossibile. Quello di Tedeschi non è, infatti, un caso isolato: il suo collega Giovanni Marino si divide tra Sovramonte, Fonzaso, San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore (Google maps conferma che da Sovramonte a San Pietro di Cadore servono almeno due ore d'auto). Francesco Pucci, segretario comunale del più grande municipio della provincia, quello di Belluno, ricopre lo stesso ruolo anche a Lamon e Arsiè. Longarone ha perso il suo che è andato a Borgo Valbelluna e stringe ora un accordo con Ponzano e Spresiano, in provincia di Treviso per avere un sostituto. «Fortunatamente - spiega il sindaco Padrin - sono tutti molto competenti e capaci di lavorare a più enti contemporaneamente».

I POSTI VACANTI

A fornire il quadro completo di come stiano le cose in provincia di Belluno è la pagina istituzionale del Viminale, che ospita l'Albo dei segretari comunali. Cercando le sedi vacanti si scopre che su 61 Comuni, in provincia di Belluno, ben 21 risultano inseriti nella speciale categoria. Per evitare lo stallo i primi cittadini sono quindi costretti a estendere convenzioni con altri colleghi, a sperare che i segretari accettino di lavorare a scavalco, aprendo la strada a soluzioni tampone. In altre parole a rinunciare ad averne uno a tempo pieno a propria disposizione.

A RISCHIO LE DELIBERE

La presenza del segretario comunale è infatti indispensabile nelle riunioni di Giunta e in quelle di Consiglio. È il segretario comunale a vagliare la liceità degli atti amministrativi. Una sorta di avvocato del Comune che può anche fornire pareri che supportano l'azione amministrativa e politica. Potendo contare su un segretario comunale per mezza giornata a settimana, giunte e consigli inclusi, tutto rischia di andare più a rilento. Senza considerare che nei piccoli municipi i segretari comunali «fanno un po' di tutto», operando anche da dirigenti di alcuni settori.

SAREBBE UN SOGNO

«Chiaramente - spiega il sindaco di Alano di Piave, Serenella Amalia Bogana - averne uno a tempo pieno sarebbe un sogno. Attualmente noi riusciamo ad averla due giorni a settimana ed è un buon equilibrio. Un sindaco non è detto che abbia uno studio legale e proprio per questa ragione avere un'assistenza è indispensabile. Le difficoltà maggiori emergono nei giorni in cui ci sono le approvazioni dei bilanci, le scadenze programmate che impongono a tutti di fare Consiglio comunale entro la stessa data». A quel punto, se non ci si prenota per tempo, il rischio si chiama esercizio provvisorio.

Andrea Zambenedetti

