CAORLE - Non solo Vacanze in salute come gli anni scorsi, ma Vacanze sicure, anche dal coronavirus, sulle spiagge del Veneto Orientale. L'Ulss 4 ha presentato ieri mattina nel Punto di primo intervento di Caorle il piano di potenziamento dei servizi sanitari offerti dall'azienda per garantire la sicurezza dei milioni di turisti attesi sulle spiagge. «Dopo il periodo di difficoltà legato all'emergenza Covid ha esordito il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza ci siamo interrogati su cosa fare in vista dell'estate. La risposta che ci siamo dati è che la nostra Azienda sanitaria ha il dovere di garantire servizi d'eccellenza agli ospiti. Mai come quest'anno la qualità dei servizi sanitari rappresenta un punto fondamentale dell'offerta turistica». Nel dettaglio, l'Ulss 4 garantisce l'apertura 24 ore su 24 dei punti di primo intervento di Caorle, Cavallino Treporti e Bibione (già dallo scorso 30 maggio), con ulteriore potenziamento dei servizi in base ai flussi in arrivo. Anche diversi reparti degli ospedali vedranno aumentare il personale. Sarà garantita la dialisi per turisti a Jesolo (5 posti) e Bibione (6 posti) a partire dall'8 giugno. Verrà garantita l'assistenza domiciliare infermieristica e saranno eseguiti controlli da parte del Dipartimento di prevenzione all'interno delle strutture ricettive e nei pubblici esercizi. Dalla fine di giugno partirà anche l'assistenza dei medici di medicina generale per turisti e la guardia medica notturna a Caorle.

PREVENZIONE COVID

La pandemia ha ovviamente imposto all'Ulss 4 l'adozione di particolari misure di prevenzione anche nei confronti dei turisti: in particolare l'accesso in tutti i punti di primo intervento e nei pronto soccorso sarà possibile solamente con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea ed igienizzazione delle mani. Qualora venissero individuati soggetti con febbre o con sintomi sospetti, questi saranno indirizzati verso un percorso dedicato ed isolato rispetto al resto dell'utenza. In ogni punto di primo intervento è stata individuata una sala interdetta al pubblico e riservata ai sospetti casi Covid: qui il paziente verrà sottoposto a tampone, il cui esito verrà comunicato entro un paio d'ore. Alla presentazione di ieri mattina sono intervenuti anche il presidente di Federalberghi Caorle, Loris Brugnerotto, ed il sindaco Luciano Striuli.

Riccardo Coppo

