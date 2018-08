«Puntano solo sull'home banking ma non tutti riescono a utilizzarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COSTI ALTI«Lo sportello costa troppo, puntano sull'homebanking senza tenere conto di chi non può usarlo». Il presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, Vincenzo Conte, che proviene dal settore bancario, prevede una retromarcia, ma non a breve. «Fino a dieci anni fa c'era la corsa ad aprire nuove filiali, adesso però il cliente allo sportello costa, quasi dà fastidio. Ciò che interessa sono gli altri servizi che rendono di più, come i fondi, gli investimenti, le assicurazioni. Ma sono convinto che tra 5 o 10 anni torneranno...