Pullmino attrezzato a costo zero per la casa di riposo

MOBILITÀ DEBOLEROVIGO L'Iras ha un nuovo mezzo per il trasporto di anziani e persone non autosufficienti in ospedale e non solo. La cerimonia di consegna del Fiat Ducato a nove posti è avvenuta ieri mattina, nel piazzale della casa di riposo del quartiere San Bortolo, alla presenza del direttore Giovanni Luca Avanzi, del responsabile territoriale Pmg, Franco Pavanello, e dei parroci don Andrea Varliero e don Christian Malanchin.COMUNE ASSENTENon sono mancate le polemiche, legate alla totale assenza dell'Amministrazione comunale. «Abbiamo...