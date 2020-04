(g.pav.) La Fisascat Cisl aveva lanciato l'allarme: le addette alle pulizie del Ca' Foncello vanno a lavoro con la febbre o senza aver effettuato il tampone dopo essere stata a casa in malattia. Dura la replica della Rekeep, l'azienda che ha ha in appalto il servizio. «Informazioni destituite di ogni fondamento e irresponsabili nel difficile contesto attuale causato dell'emergenza coronavirus» si legge in una nota. La Rekeep, che ha anche avuto un incontro con i vertici dell'Uls 2, risponde punto su punto alle dichiarazioni del sindacato. «Su 173 dipendenti del gruppo solo 10 (e non 20) sono in quarantena: 3 sono positivi e nessuno è ricoverato. Altre 22 persone sono invece in malattia per altre cause. Non esiste quindi alcun presunto focolaio tra gli operatori. Tutti i dipendenti - continua - sono in sorveglianza sanitaria e nessuno sta lavorando con sintomi febbrili. Al contrario il Gruppo sta applicando precise procedure per la gestione di dipendenti sintomatici, con familiari positivi o che siano stati in contesti a rischio, che prevedono l'assenza dal lavoro per il periodo necessario a scongiurare qualsiasi rischio di contagio. Infine l'azienda, come tutte le altre, non può effettuare tamponi ai propri dipendenti».

