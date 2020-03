PUGNO DURO

VENEZIA Continuano a piovere denunce per i trasgressori del decreto del presidente del Consiglio sulle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Pugno particolarmente duro nei confronti di chi viola la quarantena: chi, cioè, esce di casa nonostante il contatto recente con persone contagiate dal Covid-19. È quanto successo ad Annone, dove un uomo, sottoposto a isolamento domiciliare, era in attesa del tampone per accertare una sua eventuale positività al virus. Nonostante il divieto, però, è uscito comunque per andare a comprare le sigarette. I carabinieri l'hanno quindi intercettato e denunciato.

A Fiesso d'Artico, invece, i militari hanno controllato una 26enne. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere una commessa in un supermercato e che quindi, il suo, era uno spostamento per motivi di lavoro. La donna, però, non lavorava affatto in quel supermercato, come verificato dai carabinieri, inoltre a bordo dell'auto sono stati trovati 9 grammi di eroina. La 26enne, quindi, in un solo controllo ha collezionato tre denunce: detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e violazione dell'articolo 650 del codice penale (imposizioni dell'autorità) per essere uscita senza ragioni di primaria necessità.

A Spinea è stato denunciato un ambulante, 56 anni, perché stava lavorando nonostante il suo banchetto non presentasse di generi alimentari o medico-sanitari. A Mestre invece è stato denunciato uno straniero perché oltre a non essere in regola con la normativa sull'immigrazione e a spasso per via Piave, era in possesso di un coltello con cui stava denunciando le auto in sosta. Inoltre, era in possesso di marijuana.

Domenica pomeriggio, la polizia locale di San Donà ha denunciato un cittadino perché, in sella alla sua bicicletta, stava andando a pescare. Anche a Spinea la polizia locale ieri mattina ha denunciato tre kosovari perché stavano andando a fare la spesa, violando le prescrizioni quindi che prevedono che al supermercato debba andarci una sola persona alla volta per nucleo famigliare.

