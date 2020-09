Pugno di ferro della polizia locale sull'uso delle mascherine. Sabato sera la movida tra le piazze del centro storico è stata condizionata dai controlli a tappeto fatti da una decina di agenti schierati col mandato di verificare il rispetto delle regole anti-Covid. Risultato: 34 multe da 400 euro staccate per il mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza, quindi la mascherina. Facendo un semplice conto: 13.600 euro di sanzioni incassati in poche ore. Da Ca' Sugana ribadiscono ovviamente che lo scopo di tanta severità non è fare cassa, ma lanciare messaggi chiari: «Portare la mascherina serve a proteggere la nostra salute», come ripete da giorni il sindaco Mario Conte. È stato proprio lui, dopo le segnalazioni arrivate venerdì sera per la quasi totale inosservanza delle regole notata tra i ragazzi nei locali del centro, a chiedere alla polizia locale di riportare un po' d'ordine. I multati non hanno fiatato, rimarcando però che non erano a conoscenza di regole così stringenti: «Pensavamo andassero portate solo dentro i locali». Che a loro volta hanno qualcosa di ridire: «Far rispettare le regole è importante: però le multe a spot non fanno bene a nessuno. E soprattutto a noi». Il sindaco Conte però tira dritto: «Dovevamo dare un segnale».

