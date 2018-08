Pugno di ferro, 100 identificati: e ora scattano le espulsioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEPADOVA Pugno di ferro della questura contro l'immigrazione clandestina. Maxiblitz della polizia martedì pomeriggio: oltre un centinaio di agenti hanno blindato Giardini dell'Arena e piazzetta Gasparotto. Il risultato è di 103 persone identificate, due arresti, tre fogli di via, cinque denunce e l'espulsione con accompagnamento al centro per il rimpatrio di Torino di 10 stranieri, tra cui uno stupratore pluripregiudicato: è un tunisino di 30 anni che nell'agosto 2011, assieme a un connazionale, aveva violentato per tutta la notte...