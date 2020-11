LA REGINA

CORTINA A Cortina si lavora per il primo, grande appuntamento dell'inverno: la Coppa del mondo di snowboard, sabato 12 dicembre, ad aprire la stagione sportiva e turistica, che culminerà con i Mondiali di sci alpino, a febbraio 2021. Si prepara tutto, ma in una condizione di estrema incertezza, condizionata dalla pandemia Covid-19: «Lo Snowboard club Cortina tutto è impegnato a preparare l'evento dice il presidente Denis Constantini particolare importanza è data da tutti alla sicurezza, soprattutto degli atleti, a fronte dell'attuale situazione. Per questo motivo è stato deciso, di comune accordo, di organizzare l'evento a porte chiuse. Siamo costantemente aggiornati e stiamo lavorando con la consapevolezza che ulteriori restrizioni potrebbero portare anche alla cancellazione dell'evento sotto data, ma vogliamo dare un segno di fiducia, in questo periodo così particolare».

APPRENSIONE

Il sindaco Gianpietro Ghedina, per l'amministrazione comunale, conferma: «La Coppa di snowboard è uno dei principali eventi sportivi della stagione invernale. Siamo contenti di poter riproporre anche quest'anno le gare, nonostante l'emergenza Covid. Per questa edizione, con dispiacere ma con senso di responsabilità, abbiamo tuttavia deciso di tenere le porte dell'evento chiuse al pubblico. Siamo però sicuri che, grazie alla copertura televisiva e mediatica delle gare, Cortina possa comunque entrare nelle case degli appassionati di questo sport». Il destino della Coppa di snowboard non è l'unica apprensione: «I timori e le preoccupazioni sono all'ordine del giorno ed è molto difficile gestire eventi di portata nazionale e internazionale, in queste condizioni. Bisogna usare cautela, attenzione, ma anche flessibilità. La scelta fatta con il comitato organizzatore è corretta e coerente». Ghedina gestisce l'assessorato comunale al turismo, una responsabilità pesantissima, all'avvio di una stagione tanto importante, quanto fragile: «E' difficile gestire ed organizzare tutti gli eventi delle prossime settimane, dei mesi a venire. Nel nostro ruolo dobbiamo essere moderatamente ottimisti e confidare nel fatto che la stagione invernale è lunga, dura cinque mesi. Il nostro augurio è di avviarla, di aprire gli impianti di risalita e le piste, che sono fondamentali». Gli attuali decreti governativi bloccano l'attività dello sci sino al 3 dicembre: «Capisco che sia difficile anche per il Governo prevedere cosa accadrà ammette Ghedina e deve quindi muoversi di settimana in settimana, talora di giorno in giorno. Noi però sappiamo che c'è tanta voglia di montagna, una scelta vincente, a Cortina ancora di più, quest'anno. Noi diamo priorità alla sicurezza, ma abbiamo comunque la necessità di programmare. Dopo il 3 dicembre si vedrà cosa accadrà, in base ai numeri che ci saranno allora. Gli impiantisti sono pronti, lo sci è uno sport sicuro, a Cortina ci sono soprattutto seggiovie, all'aperto, con tempi di percorrenza inferiori a 15 minuti. Tutti hanno bisogno di praticare attività all'aria aperta, in sicurezza: può e deve essere di aiuto, in questo momento così difficile».

L'APPUNTAMENTO

Ghedina riflette pure sull'intenzione dei commercianti di proporre ugualmente il Fashion weekend, per l'Immacolata: «Se ne occupa Cortina for us; noi abbiamo ricevuto un programma, che è assolutamente irrealizzabile. Si può pensare di fare qualcosa, ma con modalità diverse dal solito, in forma mediatica o multimediale. Dobbiamo fare attenzione al successivo Natale: non possiamo permetterci azzardi. Per il Fashion weekend c'è la volontà degli operatori, c'è l'attenzione del comune, ma si valuterà con grande responsabilità, dopo l'evoluzione delle prossime settimane». Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA