PUBBLICITA' CHOCVENEZIA Avm ha censurato la pubblicità della mostra sui segreti e le torture di Venezia. Troppo cruenta per sfilare sulla parte esterna dei vaporetti in giro per la laguna, così agli organizzatori dell'esposizione a Palazzo Zaguri è stato chiesto di cambiare la bozza del progetto pubblicitario, puntando più sul brand che sulle immagini.La societa Venice Exhibition ha storto il naso: il format è quello distintivo dell'evento già sponsorizzato un po' ovunque, soprattutto sui siti. Alla base però c'è una ragione di buon...