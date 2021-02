PUBBLICI ESERCIZI

VENEZIA «Portate i veneziani a Venezia». Un appello, quello di Cesare Benelli, titolare del ristorante Al Covo e presidente dell'associazione Buona accoglienza, che vuole esser un invito per far ripartire la città.

Benelli spiega la sua visione: «C'è bisogno di ripensare all'intera economia veneziana, il covid può essere un'occasione, basta volerla vedere come tale, chi non lo capisce, purtroppo, ne uscirà penalizzato, su circa 1200 locali temo che 3-400 spariranno. Oggi si deve puntare sulla qualità e sul rispetto della città, prendiamo tanto, dobbiamo dare tanto».

La Buona accoglienza racchiude una ventina di locali che sposano una tesi, quella di tenere alla laguna, rispettandola e reinvestendo sul territorio, quasi come si trattasse di un'economia circolare: «Ci sono locali che sono senza cucina e senza cuochi, hanno cibi precotti che arrivano da fuori, impacchettata, poi la spacchettano, mettono in microonde e la vendono, non può funzionare». Benelli ha conosciuto la crisi di questo ultimo anno, il fatturato si è dimezzato, ma è ottimista: «Bisogna investire sull' altra Venezia, non quella della comunicazione di massa, ma quella della laguna. È lì la carta da giocarci. Le grandi aziende dell'alimentazione hanno logiche diverse dalla nostra. Non è che non siano rappresentativi di Venezia, anzi, ma noi abbiamo una filosofia che vuole valorizzare il nostro tessuto». Promuovere la città, è questo l'obiettivo del gruppo di ristoratori: «Sant'Erasmo, le Vignole, Malamocco, sfruttiamo quello che offrono i nostri luoghi, ci sono ragazzi che fanno lavori incredibili, il cuore è l'attenzione verso quello che si fa. Il futuro è investire nel turismo. Si sente parlare di qualità, ma chi la fa questa qualità? Ecco che se iniziamo a raccontare i nostri luoghi, anche attraverso il nostro cibo, allora possiamo creare quell'attenzione che catturi anche gli stranieri».

Benelli offre un esempio delle diversità che si possono proporre all'interno dei piatti: «Pensiamo al radicchio, quello di Treviso è diverso da quello di Castelfranco e di Chioggia. Se imparassimo a comunicarlo all'esterno, riusciremmo a farne un punto di forza attrattivo. Valorizzandoci». Il ristoratore offre anche alcune riflessioni sull'attualità: «I musei devono aprire subito, sono loro il punto da cui ripartire, anche perché sono modulabili e regolabili. Possono essere una luce in un lungo buio». E poi c'è il tema del fare rete, in sinergia con le varie realtà locali: «A quelli che vengono da noi, che possano dimostrare interesse verso la cultura, ci offriamo di fornire un voucher per visitare la Querini. Così veicoliamo anche un certo tipo di messaggio, e di turismo. Da qui si può partire per fare manifestazioni che si basino sul binomio enogastronomia-cultura». Da ultimo, anche sulla recente richiesta degli esercenti di aprire la sera, afferma: «Sono convinto che alla sera potremmo aprire. I ristoranti sono ben attrezzati al rispetto dei protocolli, con livelli di igiene superiore, controlli effettuati e un rischio basso».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

