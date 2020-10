PUBBLICI ESERCIZI

VENEZIA Per far fronte ancora una volta alle difficoltà date dall'emergenza Covid il Comune annuncia la proroga fino a fine anno dei plateatici gratuiti. Tanto a Venezia, quanto a Mestre. Una decisione attesa dai baristi dell'intero comune che così possono guardare con maggiore ottimismo alla stagione invernale in arrivo.

«Con la prossima riunione di Giunta - spiega l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga - andremo a dare un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2020, ai plateatici già concessi in via straordinaria dall'amministrazione comunale per i pubblici esercizi situati nel territorio comunale». Una scelta che, seppur già ventilata, torna ancora più d'attualità dopo il Dpcm di domenica, che permette l'apertura serale ai locali solo se in grado di servire i clienti ai tavoli.

ANCHE I RISCALDATORI

«In questo modo - continua Costalonga - da una parte assicuriamo il necessario distanziamento sociale per i clienti degli esercizi così da prevenire il rischio di contagio da Covid-19, dall'altra consentiamo a tanti lavoratori la possibilità di svolgere la propria attività permettendo di compensare, almeno in parte, la riduzione dei tavoli e delle sedie attraverso l'utilizzo di spazi all'aperto, chiedendo la collaborazione anche della Sovrintendenza per quanto riguarda la concessione temporanea all'utilizzo di caloriferi per esterno. Sono misure eccezionali e temporanee che si combinano con una decisa semplificazione delle procedure amministrative per effettuare tali occupazioni di suolo. Al tempo stesso si tratta di un significativo atto di fiducia che il Comune, in un periodo che si prefigura ancora di straordinaria difficoltà, rivolge alla categoria - continua l'assessore - confidando nel fatto che gli esercenti siano, nelle aree di loro pertinenza, le prime sentinelle per far rispettare le norme».

LE RICHIESTE

Finora sono state 618 le domande fatte arrivare agli uffici di Ca' Farsetti (369 ampliamenti, 184 nuove richieste, 51 richieste di piani di appoggio e 14 richieste miste) e fino a fine anno è stata data la possibilità di occupare suolo pubblico anche ai gestori di tutte le attività per le quali non sarebbe stato possibile continuare a lavorare sfruttando solo la superficie interna. La concessione gratuita del plateatico tocca anche le attività prive di servizi igienici, e quindi impossibilitate ad offrire posti a sedere, che verranno autorizzate a posizionare all'esterno del locale, a ridosso della vetrina, un piano di appoggio per il consumo in piedi. Estensione che rientrerà da gennaio e che riguarda inoltre il pagamento della Cosap per le occupazioni dei pubblici esercizi. «Da subito - commenta l'assessore al Bilancio, Michele Zuin - l'amministrazione è intervenuta per estendere l'esenzione statale inizialmente prevista per i mesi da maggio a ottobre. Con specifici provvedimenti, infatti, la Giunta aveva previsto un'esenzione anche per i mesi di marzo e aprile, periodo di lockdown, e per i mesi di novembre e dicembre. Una manovra che ha visto stanziare 1,8 milioni di euro a sostegno delle categorie interessate. In questo modo diamo la certezza di non dover pagare alcun euro per le occupazioni e per gli ampliamenti per i mesi di novembre e dicembre. Una decisione - continua l'assessore - che, ribadiamo, viene confermata nel garantire la gratuità del plateatico anche per l'estensione facoltativa del 50%. Un gesto concreto di sostegno a tutti coloro che hanno attività di somministrazione di alimenti e bevande».

