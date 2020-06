PUBBLICI ESERCIZI

VENEZIA I primi operai inizieranno a lavorare venerdì mattina attorno alle 8. E per mezzogiorno, i circa sessanta ombrelloni da installare nei cinque caffè storici di Piazza San Marco che ne avevano fatto richiesta (Chioggia, Aurora, Florian, Quadri e Lavena) saranno pronti ad accogliere i primi clienti che sceglieranno uno dei tavoli all'ombra per sorseggiare un aperitivo o pranzare in uno dei salotti più belli del mondo, al riparo dal sole. Sarà il primo passo di una marcia che ha come traguardo il 31 ottobre, quando scadrà il nulla osta varato dalla Soprintendenza nel rispetto del decreto Rilancio del Governo. Ma l'orizzonte a cui guarda l'Associazione Piazza San Marco punta dritto all'invernata, ancora a rischio Covid, suggerendo la possibilità di mantenere gli ombrelloni e installare dei riscaldatori per sfruttare al meglio gli spazi esterni.

ANCHE IN AUTUNNO

«Bisogna capire se stiamo parlando di una questione economica o estetica - spiega Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco e titolare del caffè Al Todaro - Il Covid ha rimescolato gli spazi. Se dovesse esserci un continuum anche in autunno e in inverno è evidente che gli spazi esterni diventerebbero essenziali per la vita dei locali. Si creerebbe quindi la necessità di poter lavorare sotto gli stessi ombrelloni con l'utilizzo di riscaldatori o anche di pannelli che possano bloccare il vento verso i tavolini». Di questi una richiesta era già stata avanzata in Soprintendenza anni fa, ma la risposta era stata negativa. Certo, il coronavirus ha modificato qualunque cosa: gli stessi ombrelloni in Piazza erano visti come male estetico assoluto prima che il Governo decidesse di allargare le maglie zittendo il parere di ogni Soprintendenza (almeno fino al 31 ottobre) in nome di una ripresa economica. «Se si dovesse vedere che questi ombrelloni non sono invasivi - continua Vernier - si potrebbe costruire un discorso su tendaggi come in altre città. Io al Todaro ho gli ombrelloni sul fronte bacino di San Marco, le persone si godono la Piazza con il sole o la pioggia. Sarebbe bello che i veneziani riconquistassero San Marco come centro pulsante della vita della città».

PLATEATICO RECINTATO

Quando a metà maggio gli ombrelloni a San Marco, ispirati dalle vedute settecentesche di Canaletto, erano tornati argomento fondante del dibattito cittadino, si era parlato pure di pannelli in plexiglas con cui delimitare i plateatici. «È un'ipotesi che rientra nell'ottica di poter lavorare nei periodi invernali con tavoli particolarmente distanziati - precisa il presidente dell'Associazione - In quel caso delimitare l'area vorrebbe dire impedire alle persone che camminano di tagliare passando tra i tavoli. Facciamo un passo alla volta e vediamo che succede. Intanto speriamo in una prossima stagione senza Covid e nella quale anche questi ombrelloni possano rivelarsi buoni per usare al meglio gli spazi pubblici. Noi siamo i primi che lottano per il decoro e la bellezza di San Marco». A chiudere per il rilancio serve una concertazione, ancora maggiore dopo la decisione di aprire Palazzo Ducale non solo nei fine settimana: «Il Comune - chiude Vernier - ha parlato di eventi: perché non portare in Piazza i concerti della Fenice o gli artisti dei teatri?».

Nicola Munaro

