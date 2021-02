PUBBLICI ESERCIZI

VENEZIA Da più parti arriva la richiesta di aprire anche di sera i locali pubblici. Oltre al grido di dolore e il contestuale appello voluto dall'Aepe (l'associazione dei pubblici esercizi), pure Confesercenti lamenta la necessità di una boccata d'ossigeno per le casse di bar e ristoranti.

«Il comparto della somministrazione di alimenti e bevande deve ricominciare ad aprire anche nella fascia oraria serale, soprattutto nelle città turistiche perché questa è l'unica strada per dare slancio ad un'economia ormai azzerata dai lunghi periodi di chiusura», afferma l'imprenditore e rappresentante dell'associazione Angelo Zamprotta.

L'indotto che si creerebbe porterebbe benefici a ruota a tutta la città, compresi gli esercizi commerciali e il settore del turismo in generale: «Poter aprire a cena e dopo cena, avrebbe sicuramente un effetto positivo verso i consumi e sarebbe uno stimolo nei confronti di possibili visitatori, in questo modo incentivati a trascorrere qualche ora in più nei centri storici o a prenotare una camera d'albergo».

Proprio l'altro giorno Aepe ribadiva, per voce del segretario Ernesto Pancin, la necessità di sciogliere quanto prima le briglie delle attività che da troppo tempo sono con il freno a mano tirato, in maniera da consentire alle famiglie di tornare a vivere e a osservare il domani con più serenità. Ma ancora prima si era espresso Emiliano Biraku, coordinatore dell'associazione per il centro storico di Venezia.

Biraku pone alta l'attenzione anche sull'aspetto del lavoro, perché se ripartisse l'economia turistica cittadina, a ruota potrebbero tornare dalla cassa integrazione le persone che oggi sono a casa: «Oltre ad un messaggio positivo di ripresa della vita normale, le aperture serali metterebbero in moto il volano del commercio e dei servizi, con la ripartenza della filiera agroalimentare, dei trasporti e degli alberghi che comincerebbero a ricevere prenotazioni, mentre i pubblici esercizi potrebbero richiamare, almeno in parte, i propri collaboratori e lentamente tutto l'indotto vedrebbe una piccola ripresa. Infatti, a livello nazionale, Confesercenti si è già mossa in questa direzione chiedendo l'allargamento della fascia oraria dei locali al Governo».

Sotto la lente d'ingrandimento dell'associazione c'è il fatto che la ripresa, inizialmente prevista per marzo 2021, sta spostandosi sempre più avanti, costringendo l'economia ad una più lenta ripresa. Per questo, da Confesercenti fanno sapere che «bisogna infatti considerare che il turismo di lungo raggio vedrà una ripresa più lenta, pertanto è necessario incentivare il turismo di vicinato potenziando la fascia oraria di tutti i pubblici esercizi».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA